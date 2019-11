Rens Quirijnen: 'Verveling is de meest onderschatte bron van inspiratie'

4. Uitdaging. Ik vind het een ontzettend toffe uitdaging dat al mijn concepten nu media-aandacht moeten opleveren

'Bij Het PR bureau denken we altijd "earned first". Als het niet nieuwswaardig is, is het hier geen goed idee. Dit is het grootste verschil tussen creatief zijn bij een reclamebureau en een PR-bureau. Dit is geen mediastrategie, dit is een manier van denken. Ik vind het een ontzettend toffe uitdaging dat al mijn concepten nu media-aandacht moeten opleveren. Ik ben sowieso van mening dat alle goede ideeën dat bijna vanzelf doen. Ook in Cannes zie je dat winnaars in bijvoorbeeld de outdoor categorie ook opgepikt zijn door de media. Best logisch want als het tof is willen mensen erover praten, lezen of horen, en is het dus interessant voor de media. De mogelijkheden om dit voor elkaar te krijgen zijn eindeloos.

'Mooi voorbeeld van afgelopen jaar vond ik de "Distracted Goalkeeper" van Uber waarin een keeper op zijn telefoon kijkt tijdens een officiële voetbalwedstrijd, om telefoongebruik in het verkeer in een ander daglicht te zetten. Misschien niet het beste idee dat ik ooit voorbij heb zien komen, maar ik kan het altijd zeer waarderen als dit soort ideeën echt uitgevoerd worden. Zoiets bedenken is leuk maar het voor elkaar krijgen om dit echt te realiseren vind ik klasse.'