Vivian Opsteegh: 'Ik ben niet iemand die op de barricades staat, ik geef vrouwen liever concreet kansen'

Nederland won onlangs 6 Gerety Awards, de internationale vakprijs die wordt uitgereikt door een voltallige vrouwelijke jury:

Vivian Opsteegh zat in de Grand Jury, is General Manager Film.Monks van Media.Monks (dat naast de prijs voor Nederland nog 4 Gerety Awards won*, red.), is tevens medeoprichter van Girls in Film en zit in de Raad van Toezicht van het Nederlands Filmfonds. Wat is haar ambitie?

De Gerety Awards hebben een volledige vrouwelijke jury, of noem ‘t de female gaze – wat is die gaze?

'Behalve voor schroevendraaiers, autobanden en grasmaaiers wordt het merendeel van de aankoopbeslissingen genomen door vrouwen. Het merendeel van de creatieven die vrouwen probeert te overtuigen tot het doen van die aankoopbeslissingen is nog steeds overwegend mannelijk; mannen die zich moeten verplaatsen in hoe vrouwen denken en tot aankoopbeslissingen komen en ‘op welke knoppen ze moeten duwen’. Een female gaze is eigenlijk niets meer en niets minder dan de wereld om je heen (en in dit geval communicatie) bekijken vanuit het standpunt van een vrouw. En met name de rol die een vrouw daarin speelt. Iets wat eenvoudiger is als je zelf een vrouw bent.'

De jury bestaat uit een Grand Prix-jury en landen-jury’s, van Oostenrijk en België tot Japan, Brazilië en de VS. Waarom is er geen Nederlandse jury?

'Elk jaar zijn er tien landenjury's om zoveel mogelijk wereldwijde aandacht te krijgen voor de Gerety Awards en het lokale talent dat plaatsneemt in de jury. In 2019 was er een Nederlandse landenjury. En volgens Joe Brooks, initiator van de Gerety Awards, zal dat in de niet al te verre toekomst weer het geval zijn.'

Vind jij dat de Gerety Awards een tijdelijk iets zouden moeten zijn, tot gendergelijkheid in de industrie niet meer bestaat, of vind je dat de prijs een blijvertje moet zijn?

'Net zoals voor een vrouwenquotum zijn de Gerety Awards iets waar de meningen over verdeeld zijn. Zowel bij mannen als bij vrouwen. Misschien nog wel meer dan de awards zelf vind ik de aandacht voor de vele getalenteerde vrouwen in onze industrie en het podium dat zij krijgen een fantastisch resultaat van de organisatie. Net als de verbinding tussen deze vrouwen.

Onze industrie en awards zijn continu in ontwikkeling. Gendergelijkheid in onze industrie heeft nog een hele lange weg te gaan. Ik kan niet zeggen of de Gerety Awards al die tijd relevantie behouden in zijn huidige vorm. Maar datzelfde geldt voor awards voor bijvoorbeeld print. Misschien bestaat er wel geen print meer over 50 jaar? Ik zat dit jaar in de shortlist jury van de Cannes Lions voor de categorie Film die uitpuilde van het middelmatige, totaal niet vernieuwende werk. Ik hoop dat een dergelijke award zich ook door-ontwikkelt.'

Wat is het meest schrijnende dat jij zelf hebt meegemaakt op het gebied van ongelijkheid tussen vrouwen en mannen in jouw vak?

'Ik heb in mijn carrière altijd hele mooie banen gehad en nooit veel moeite gehad om te groeien. Met de gedachte dat dit voor alle vrouwen mogelijk zou kunnen zijn, zolang je de ambitie maar hebt. Een aantal jaren geleden kwam ik tot het inzicht dat dit absoluut niet het geval is en dat de meeste vrouwen op mijn positie behoorlijk wat eigenschappen bezitten die we als mannelijk zouden kwalificeren en niet-natuurlijk zijn voor veel vrouwen. Dat is tot op de dag van vandaag het geval. Dat vind ik schrijnend. Niet zozeer in mijn vak maar overal. Hetzelfde zou je overigens kunnen zeggen over mannen die meer ‘vrouwelijke’ eigenschappen bezitten en de mate waarin zij carrière kunnen maken in deze ‘mannelijke’ cultuur.

We moeten beter leren luisteren en kijken naar wat vrouwen te zeggen hebben en kunnen bijdragen – en hen ondersteunen in het op een veilige manier tot uiting laten komen van hun talent.'

Je bent ook medeoprichter van GirlsinFilm.nl, dat zich hard maakt voor meer vrouwen voor en achter de schermen in de film-, TV- en reclame industrie. Dus het onderwerp gaat je meer dan gemiddeld aan het hart.

'Dat klopt. Ik ben niet iemand die op de barricades staat. Liever wil ik vrouwen concreet kansen geven om te laten zien wat ze kunnen. Mijn team zoekt de beste regisseurs bij bepaalde scripts. In het verleden waren dit vaak mannen. Ik zei dan telkens tot op het vervelende af: ‘Leuk lijstje, maar waar is de vrouw?’ In eerste instantie was het antwoord dan: ‘Die zijn er niet.’ Wat natuurlijk onzin is, je moet gewoon wat beter zoeken. Deze vraag hoef ik nu nooit meer te stellen.'

Je hoofdjob is dat je General Manager Films Media.Monks of Film.Monks bent. Hoeveel vrouwen werken daar, welk percentage is dat?

'Wereldwijd zijn er ruim 200 Film.Monks. Ik kan de percentages niet precies zeggen, omdat dit niet overal wettelijk mag worden bijgehouden, maar naar verwachting zal het net iets minder dan 50% vrouw zijn. Alle vier de internationale regio’s waar we filmteams hebben, hebben een vrouwelijke lead. De verdeling tussen man en vrouw heeft met name te maken met postproductie en technische crew, waar het merendeel van de mensen die dat werk doet nog steeds mannelijk is. Binnen creatie en productie is dat anders.'