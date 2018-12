Deze supermarkten genereren de meeste online buzz in 2018

Als we kijken naar innovatie, dan zien we dat boodschappen thuis laten bezorgen het afgelopen jaar steeds gangbaarder is geworden. Maar er is meer. Sinds de lancering van Google Home in Nederland staan bedrijven in de startblokken om aan de slag te gaan met voice.

Ondanks dat de adoptie van voice in Nederland nog in de kinderschoenen staat, is AH al een pilot gestart met Google Assistant. Google vertelt je binnen no-time welke producten in de bonus zijn, welke recepten je kunt maken én voegt producten aan je boodschappenlijstje in de Appie-app toe. Ook geeft Google antwoord op de vraag hoe laat de bezorger voor de deur staat.