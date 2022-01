Harald Dunnink: 'Design is toekomstmuziek'

Deze week was Harald Dunnink, oprichter van designbureau Momkai, medeoprichter van journalistiek platform De Correspondent en digitaal theater HYMN en host van Verwondering, de podcast over design waar je beter van gaat kijken, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde hij zijn inspiratie op de Facebook-pagina van Nils Adriaans (één bijdrage per dag).

Dunnink over zijn week: 'Mijn werk is het maken van podia voor anderen. Wij creëren de spotlight, ontwerpen het theater, bouwen het decor. Digitale platformen van rust, waar mensen lid van willen zijn. Vormgeven van sterke merken, waarbij het niet meer gaat om de gebruiker alleen, maar om de kracht van de groep als geheel.

Deze week richt ik die spotlight op vijf verhalen die je anders laten kijken naar creativiteit. Van het innoveren met Kawasaki, de schurkenstreken van Ovitz, de zachte kracht van Baijings, de winterse schoonheid van Oudolf en de process power van Bezos. Laat je verwonderen, want aan de randen van onze eigen discipline ontdekken we vaak de verrassendste inzichten.'

Hier zijn 5 pic(k)s:

1. Guy Kawasaki - Design is toekomstmuziek

'Design is toekomstmuziek. Componeren met ideeën. Niet voor morgen of overmorgen, maar voor over een jaar, soms wel over vijf jaar, tien jaar. Guy Kawasaki noemt dat ‘the art of innovation’. Hij was een van de eerste werknemers van Apple en verantwoordelijk voor de marketing van hun allereerste computer, de Macintosh in 1984.

Tegenwoordig is hij een investeerder en zijn voordracht aan UC Berkeley over innovatie is zeldzaam grappig en treffend. Eén van de beste presentaties die ik ooit heb gezien. Zo vlot, vriendelijk en vol inzichten. Dit is voor mij hoe een spanningsboog op een podium hoort te zijn. Kindness leads the way. Dat belichaamt hij voor mij. Bekijk de video.'