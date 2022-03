Amanda Boomstra (Fabrique) over SXSW: 'Er is grote behoefte aan empathie in design'

CreativeNL en New Dutch Wave trokken deze week samen op op SXSW in Austin. CreativeNL is de internationaliseringsportal van de Topsector Creatieve Industrie, die creatieve professionals stimuleert om ook in het buitenland te ondernemen en ze waar mogelijk onder de aandacht brengt van buitenlandse opdrachtgevers - in dit geval via de handelsmissie/het consortium van New Dutch Wave.

Samen met Nils Adriaans produceerden zij een serie interviews met bezoekende vakgenoten. Dit is deel 1 met Amanda Boomstra, Studio Director van Fabrique, die naar Austin, Texas ging 'om te horen wat de stand van zaken is op verschillende thema’s: UX design, tech en politiek'.

Wat heeft je inhoudelijk het meest getroffen?

'Ik was vooraf benieuwd naar hoe ver de nieuwste ontwikkelingen in AR/VR zouden zijn en welke nieuwe of verbeterde toepassingen er zijn bedacht. Het vooruitzicht op Web3/Metaverse brengt veel beloftes. Maar dat is helaas niet heel concreet geworden. En ik wilde graag meer horen over AI en de ontwikkelingen daarin beter begrijpen.

Nu we vijf dagen verder zijn kan ik zeggen dat de talks en keynotes waarin wordt gesproken over hoe de democratie en de menselijke maat (bewust) worden ondermijnd door AI heel impactvol zijn. Van wetgeving tegen abortus en LHBTIQ+ in de VS tot alle issues omtrent het gebruik van persoonlijke data. Dat zijn zowel talks die gaan over hoe Facebook bewust in stand houdt dat met AI en bepaalde functionaliteiten fake news massaal kan worden verspreid ten bate van winst-maximalisatie, als talks die gaan over hoe binnen de EU en in de VS wordt omgegaan met wet- en regelgeving voor de tech industrie en wat de verschillende politieke en economische visies van deze twee werelddelen daarop zijn. En dat is zorgelijk.'

Wat zie jij als de belangrijkste ontwikkeling als het over tech en creativiteit gaat?

'Mij vielen vooral twee dingen op. Op het niveau van waarden is er grote behoefte aan empathie in design. Zowel om vooringenomenheid tegen te gaan in AI, als om digital services te ontwerpen waar mensen echt iets aan hebben en in de dienstverlening menselijk contact mogelijk maken op de momenten waarop dat echt gewenst is.

Het tweede is de zoektocht naar een waardevolle overbrugging van echt naar digitaal en van digitaal naar echt, bijvoorbeeld in de mode-industrie. Zo zag ik een voorbeeld van het Nederlands bureau Your Majesty dat de tactiliteit van materialen zo echt mogelijk probeert weer te geven in een digitale omgeving om merken online te helpen bij het ontwerpen en produceren van hun collecties. Deze technologie moet een acceptabel duurzaam alternatief worden voor het reizen en samenkomen op beurzen.'