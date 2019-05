BotTalk #7. Over de kunst van converseren (en wat dit betekent voor je interface)

Willekeurige weetjes uitkramen over oude koordirigenten en het Amsterdamse metronetwerk is misschien irritant, maar de informatie klopt verder wel. Had ik hem via metro 53 richting Gaasperplas gestuurd, dan wordt het een ander verhaal.



Wat je zegt, moet wel kloppen, anders geloven mensen je niet. En als ze je niet geloven, kun je converseren tot je ons weegt, echt opschieten doet het niet. Maar geloofwaardigheid gaat ook over authenticiteit. Over jezelf zijn, zodat je gesprekspartner zich een goed beeld van jou kan vormen - van wie je bent en wat je wil. Dat praat een stuk makkelijker.



Voor een conversational interface geldt precies hetzelfde. Alleen is het natuurlijk geen mens waarmee je interacteert, dus manage vooral ook de verwachtingen. Dat doe je door aan het begin van de conversatie duidelijk te maken wat het doel is van de interface, wat die allemaal kan, maar ook wat die niet kan. Scheelt een hoop verwarring en frustratie bij je doelgroep.

Slaat het ergens op?

Ben je met iemand in gesprek, dan deel je informatie die relevant is voor het onderwerp. Of nog scherper: voor het doel van het gesprek. Dat doel is lang niet altijd duidelijk. Vaak is het impliciet. Bijvoorbeeld: je komt op een regenachtige dag kletsnat binnen bij een klant tegen wie je zegt: ‘Wat een weertje hè?’ Het eigenlijke doel van het gesprek is om het ijs te breken. Maar dat zeg je natuurlijk niet: ‘Ik ken je niet, daarom benoem ik maar wat voor de hand liggende dingen zoals het weer zodat we ons allebei niet ongemakkelijk hoeven te voelen.’

Dat zou gek zijn, toch? Dus reageren mensen met: ‘Gelukkig wordt het morgen weer zonnig’. Of: ‘Wil je een handdoek om je gezicht mee af te drogen?’ Je kunt natuurlijk ook reageren met het statement: ‘Als het zo doorgaat met regenen komt de aardappeloogst in Flevoland nog in gevaar.’ Dat mag dan feitelijk juist zijn, in deze context slaat het nergens op.



Door op een passende manier te reageren laat je zien dat je context van het gesprek snapt. De makkelijkste manier om te testen of de door jouw ontworpen interface relevant: doe een rollenspel. Ga tegenover een collega zitten, voer een gesprek aan de hand van jouw geschreven dialoog en je komt er al snel achter of het natuurlijk aanvoelt.