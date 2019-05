NOS wint de Grand SpinAward

Website

Goud: SpangaS, KRO-NCRV

Goud: De Digitale Rijpingskelder, Isobar

Zilver: Below The Surface, Q42 & Fabrique

E-commerce

Goud: Rituals.com global redesign



Digital Campaign

Goud: Je bent één klik verwijderd van cybercrime, FCB Amsterdam

Zilver: Car Commercial To Go, DDB Unlimited

Zilver: Knalplanga, Roorda Reclamebureau

Social Media

Zilver: Face it, Buutvrij for life

Zilver: Ontspoord - de 1e WhatsApp-thriller van Nederland, Johnny Wonder

Zilver: Doritos Collisions: The Livestream Battle, Fitzroy

Mobile

Goud: Smartify, MOBGEN | Accenture Interactive

Zilver: The Lockdown, CODE D'AZUR

Zilver: AH Tech app, &samhoud media en &ranj

Game

Goud: The Lockdown, CODE D'AZUR

Zilver: DJI. Gamification tijdens detentie, Kaliber

AR&VR

Goud: Zappmissie Live VR-game, KRO-NCRV, Gamedia, United

Goud: The Lockdown, CODE D'AZUR

Zilver: WKZ-maatje, &samhoud media

Artificial intelligence & Voice

Goud: Chefkok BinnensteBuiten, Embot, KRO-NCRV

Goud: Travel Assistant by KLM, CODE D'AZUR

Zilver: Auping Bedtijdverhaal, Greenhouse & Mindshare NL



Digital Service Idea

Goud: Extra Teamlid, Greenberry & Garage2020

Zilver: YoungOnes #eigenbaas, Freshheads

Zilver: SmartOcto Tentacles, Fabrique & SmartOcto

Design

Zilver: The Lockdown, CODE D'AZUR

Zilver: End Family Fire, Droga5, Superhero Cheesecake



User Experience

Goud: Snelweg Sprookjes, achtung! mcgarrybowen

Zilver: The Lockdown, CODE D'AZUR

Content

Zilver: Car Commercial To Go, DDB Unlimited

Goud: Knalplanga, Roorda Reclamebureau

Goud: ONDER DE DUIM Hoe je telefoon jou in z'n greep houdt, NOS



Media

Goud: Car Commercial To Go, DDB Unlimited

Goud: #myfirstblood, 2Basics Marketing & Sports



Innovation

Goud: Extra Teamlid, Greenberry & Garage2020

Zilver: The Lockdown, CODE D'AZUR

Zilver: DJI. Gamification tijdens detentie, Kaliber



Young Talent

Goud: Mazehunter

Zilver: PrivEZ

Zilver: JAMSPACE



Digital Celebrity

Goud: Tim Hofman



Grand SpinAward

NOS

