Ziggo lanceert slimme wifi-snelheidstester met voice-assistentie en AR

Vervolgens worden we vanuit de app te woord gestaan door Chris, een digitale wifi-expert. Chris, die het uiterlijk heeft van een vriendelijke Ziggo-monteur, legt met heldere stem uit wat de bedoeling is. De app meet eerst of Samhouds telefoon wel verbonden is met een wifi-netwerk. Daarna kan er onder begeleiding van de voice-assistant en met AR-view gemeten worden. ‘De eerste meting vindt standaard plaats in nabijheid van de modem’, legt Samhoud uit.

Na een aantal metingen verschijnen de resultaten via een AR-laag in beeld: upload-, download en pingsnelheid, plus een algemene typering van de snelheid (van supersnel naar traag). Na afloop van de metingen worden de resultaten in een 3D-map overzichtelijk weergegeven. ‘Dan weet de klant precies hoe sterk het wifi-signaal is op elke plek waar hij in zijn huis heeft gemeten.’

Als de wifi-testen zijn afgerond, geeft de app op basis van de resultaten een paar praktische tips. Samhoud: ‘Soms is het bijvoorbeeld handig om de modem op een andere plek te zetten of toch voor bepaalde ruimtes een wifi-versterker aan te schaffen. Daarna kun je als Ziggo-klant de gegevens via de app sturen naar de klantenservice. Zij hebben dan direct het overzicht en kunnen via de chatfunctie helpen of via andere wegen direct maatregelen nemen.’