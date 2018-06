7 lessen die merken kunnen leren van The Best Social Awards

Dat social media een tool zijn om de affiniteit van klanten met merken te vergroten, snappen en omarmen steeds meer bedrijven. Verlies nooit de dienst die je verleent en het belang van de consument uit het oog, maar onderscheid je ook in de lagen daar bovenop. Want het is niet eens overdreven om te stellen dat je community zelfs kan bestaan uit heuse ‘fans’. Zo is de social ontwikkeling die bol.com in het afgelopen jaar heeft doorgemaakt ongekend. De ene hilarische, virale post na de ander schudden ze uit hun mouw. Inhakers worden razendsnel geproduceerd en zijn eigenlijk altijd raak. En daar bleef het niet bij.

Onder hun posts reageren ze gevat en brutaal, met veel humor. Ze durven het randje op te zoeken en pakken hun publiek in. Daarnaast doen ze ook nog aan serieuzere community management en zijn ze betrokken bij hun klanten. Niet voor niets wonnen ze naast Beste Merk ook Beste Webcare. Je hoeft niet het braafste jongetje van de klas te zijn op social media, dat hebben ze bewezen. De kracht van social media is voor een merk om ver te reiken, maar wel door dicht bij zichzelf te blijven. Daarbij de internetcultuur omarmen en snappen is een kunst, terwijl het tegelijkertijd nooit ten koste mag gaan van de community en haar primaire behoeften.

Olav van Dam, social media manager van bol.com, is grotendeels verantwoordelijk voor de opvallende en succesvolle koers die bol.com is gaan varen op social media. Een van de eerste dingen die hij veranderde was het roulatiesysteem van mensen die achter de webcare knoppen zaten. In plaats daarvan is er nu een selecte social hub van mensen, die reageren op de comments onder de welbekende Facebookposts van bol.com. In combinatie met de succesvolle inhakers groeide hun Facebookpagina bijna uit tot een entertainmentpagina. “We weten niet wanneer jij een tv nodig hebt, maar wel dat als je er een nodig hebt, je hem bij ons gaat halen omdat je ons een tof merk vindt”, aldus Olav. Of ze de titel van Beste Merk volgend jaar gaan prolongeren moet nog blijken, maar ze zullen niet stil gaan zitten. Zoveel is zeker.