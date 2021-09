De inspiratie van Hans Erik Tuijt: 'Te vaak zie je dat een merk teveel wil zijn'

4. 'Te vaak zie je dat een merk teveel wil zijn'

'Er zijn veel van die mooie kreten: fake it, until you make it. Betekent dat dat we allemaal toneelspelers moeten worden? Natuurlijk is het af en toe nodig. Maar ik werk liever met mensen die echt zijn. Authenticiteit is daarom mijn volgende inspiratie.

Mijn vrouw zegt altijd: er is geen enkele eik die een beuk wil zijn. Wees lekker jezelf. Daar zitten slechte eigenschappen aan en gelukkig ook goede. Ik heb geleerd dat het goed werken is met mensen die zichzelf zijn. We hebben met ons gezin 14 jaar in het buitenland gewoond. Dan kom je jezelf goed tegen en realiseer je dat vrienden maken en de juiste collega’s uitzoeken alleen kan op basis van wie jij bent. Je kan je nergens achter verschuilen. Dat is op momenten kwetsbaar.

Maar het is prettig omgaan met mensen die zichzelf zijn en je weet waar je op kan bouwen. Geldt ook voor merken. Te vaak zie je dat een merk teveel wil zijn.'