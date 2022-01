Lydi Siebers (HelloFresh): 'Het blijkt dat vaak de mooiste ideeën van heel dichtbij komen'

5. Campagnes & brand influencers - Het blijkt dat vaak de mooiste ideeën of ingevingen van heel dichtbij komen

'Inspiratie haal ik ook uit mooie campagnes en creatieve bureaus. We draaien een relatief groot aantal digitale producties op jaarbasis, bedoeld om gedurende het jaar op verschillende manieren relevant te zijn. Dit doen we met verschillende gezichten, die op een andere manier relevant zijn voor onze doelgroep. We werken al lang nauw samen met bijvoorbeeld Nicolette Kluijver. Maar ook met anderen uiteraard.

Nu, in het begin van het jaar zijn we super relevant door klanten te helpen een gezonde start te maken, en hiertoe hebben we net een nieuwe campagne met Chantal Janzen Official gelanceerd. We creëren hiervoor een grote set aan verschillende assets, relevant voor de diverse (online) kanalen. Dit doen we grotendeels met ons eigen team, en in dit geval ook met het super creatieve team van Chantal zelf, &C Studio. Ook met hen werken we al lang samen, en zij inspireren ons (en mij dus ook) met nieuwe ideeën en concepten voor branded content.

Ons werk samen met &C Studio

Tenslotte, de vraag om een week lang mijn ‘random picks of the day’ te delen was een mooie aanleiding om om me heen te vragen bij anderen naar hun inspiratie. Ik heb het geluk een mooi netwerk te hebben met mede-CMO’s, marketing-toppers, of succesvolle ondernemers. Ik heb een waslijst aan tips gekregen. Maar uiteindelijk is de moraal van het verhaal: luisteren en waarnemen in de breedste zin. Juist niet die (toch wel theoretische) marketing- of managementboeken (al zijn er natuurlijk hele goede), maar de tips & trics uit de praktijk van een ander. Sparren met collega’s (zowel in- als extern) die andere kwaliteiten hebben dan jijzelf. En, juist meer dan pure marketingliteratuur, de achtergrondartikelen en docu’s over de onderliggende trends en behoeften die er spelen in de samenleving.

Ook al moet een goede marketeer ver weg kunnen kijken, vluchtige trends kunnen onderscheiden van echte bewegingen in de samenleving, het hierdoor zien van (nieuwe) behoeften die vervuld kunnen worden - het blijkt dat vaak de mooiste ideeën of ingevingen van heel dichtbij komen. Door een vraag die iemand je stelt, een gesprek wat spontaan tot stand komt, of een verrassende gebeurtenis die je fascineert. Mijn belangrijkste voornemen na de week van ‘random picks’: tijd maken hiervoor. Zorg dat je de bijeenkomsten van je netwerk groep niet annuleert, wel afspreken met die collega-CMO om eens om raad te vragen voor jouw topic, wel die podcast luisteren waar je anderen over gehoord hebt, of die presentie bijwonen van die spreker waarvoor je uitgenodigd bent. Dat levert mij uiteindelijk nog de meeste, echte inspiratie op.'