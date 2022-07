Miles Momoh: 'Pockies' reclame-uitingen zijn de natte droom van veel marketeers'

Deze week was Miles Momoh, cultureel strateeg bij Hammerfest en board member bij We Are RA*W, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde hij zijn inspiratie op de Facebook-pagina van Nils Adriaans (één bijdrage per dag).

Momoh schreef onlangs dit, met als titel: Beste Nederlandse reclame-industrie, ik moet even wat kwijt... naar aanleiding van zijn (verbijsterende) observaties in Cannes.

Over zijn week: 'Mij werd gevraagd om vijf zaken te noemen die mij inspireren. Al vanaf kinds af aan verslind ik alles wat te maken heeft met (pop)cultuur. Van de vaste weekendtripjes naar een museum met mijn moeder tot sessies kijken van 101Barz na school met mijn beste vriend Wouter.

Vanuit mijn dagelijkese werk probeer ik subculturen te doorgronden, in te spelen op wat binnen communities speelt en dit toe te passen op creatieve communicatie. Beginnen vanuit de cultuur en dat dan later doorvertalen naar een strategie. Maar ik heb een duidelijke voorkeur voor het zwaartepunt binnen mijn werk want zoals de schrijver Peter Durcher al terecht zei: “Culture eats strategy for breakfast.” Ooit hoop ik iets fundamenteels terug te kunnen geven aan de subculturen die mij hebben gevormd als mens. Tot die tijd deel ik graag mijn random picks met de wereld.'

Hier zijn 5 pic(k)s:

1. WhatsCulture - de tentoonstelling die we nodig hebben

'Het enige Instagramkanaal dat je naar mijn menig echt moet volgen als je liefhebber bent van (zwarte) cultuur en hiphop. Deze Instagram-pagina, gecureerd door fijnproever Jamal Jama, voelt als een museum waar historie, kunst, muziek, mode en film samen komen. Geen algemene uitleg over een nummer of album maar diep de details in. Wekelijks neemt Jamal je mee de diepte in: van de invloed van het Russische hoofddeksel de Ushanka in hiphopmuziek tot filmreferenties binnen videoclips van Young Thug. Zodra er een groot hiphopalbum wordt gereleased wacht ik in spanning de post van WhatsCulture af. En trouwens niet alleen ik, want Puff Daddy volgt de pagina ook. Enough said denk ik toch.'