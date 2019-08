‘Relevantie begint bij: maak het gemakkelijk voor me’

‘Air Miles is een sterk merk op sterke schouders, maar het merk Air Miles is niet het allerbelangrijkste. Het gaat uiteindelijk over de merken waar wij loyaliteitsprogramma’s voor creëren. Dus in 2040 bestaat Air Miles nog steeds, maar het programma kan per partner anders ingevuld worden. Dan is Air Miles een betaalmiddel om leuke dingen mee te doen. Wij moeten ervoor zorgen dat het programma levendig blijft en interessant, waarbij we moeten kijken naar nieuwe klantbehoeftes en andere doelgroepen. Het gaat om de loyaliteit die je creëert bij de grote merken. In 2040 zijn er meer partners aangesloten, en die hebben ook gewoon een eigen crm-programma. Waarbij wij advanced analytics verzorgen en integraties maken. We combineren data en gedrag en op basis daarvan maken we relevante proposities en bouwen dat verder uit.’