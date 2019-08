Met zijn angst voor data zet het communicatievak zichzelf nooit op de kaart

Wat is nu aan dit alles te doen? Wat mij betreft zijn twee dingen cruciaal. Zoals aangegeven moeten we meer tijd en energie steken in het beter begrijpen wat onze opdrachtgevers van ons verwachten, de communicatiedoelstellingen afstemmen op die van de organisatie. Een aantal vragen is hierbij cruciaal. Weet je wat de CEO of bestuursvoorzitter drijft? Kun je sparren met de CFO en spreek je dezelfde taal als het hoofd HRM, het hoofd strategie of de marketingbaas? En kun en durf je dan te laten zien dat je verantwoordelijk bent voor behaalde resultaten (performative accountability). En kun je ook verantwoording afleggen om beslissingen te nemen, een andere koers te varen op basis van de juiste informatie, analyse en scenario-planning (decisive accountability)?

Hierbij moeten we veel meer gebruikmaken van data en onderzoek om die toegevoegde waarde van communicatie zichtbaar te maken. Pas dan kun je een oplossing bieden voor wat Van Ruler in haar blog signaleert: ‘Communicatiemensen gaan er veel te vaak vanuit dat een ander wel zal weten wat ze eigenlijk precies te bieden hebben en waarin hun meerwaarde ligt.’