Tabaksfabrikant benadert Kamerlid GroenLinks voor baan lobbyist, die zet alles online

Paul Smeulders, Tweede Kamerlid voor GroenLinks, is door tabaksfabrikant Imperial Tobacco benaderd om er als public affairs-professional te gaan werken. Hij heeft de brief met het verzoek online gezet en ook een telefoongesprek dat hij voerde met Imperial, de fabrikant van onder meer Gauloise, Drum en Van Nelle.

Hoewel Smeulders een prima aptoniem is voor een baan in de tabakslobby, bleek dat niet reden dat hij werd benaderd. De recruiter van Imperial meldde hem te hebben geschreven omdat hij als parlementariër een netwerk heeft 'dat voor ons interessant is’.

Dat GroenLinks kritisch is op de tabaksindustrie was ook geen probleem: ’Als je het belangrijk vindt om daar toch een beetje de visie te veranderen, misschien binnen de partij ook, dan is het misschien iets voor jou.’

Woedend en 'schaamteloos'

Paul Smeulders is woedend vanwege de poging van Imperial. ‘Een Kamerlid vragen om voor een tabaksfirma te gaan werken en te helpen het partijstandpunt te veranderen is schaamteloos’, schrijft hij. ‘Een sluiproute voor invloed op overheidsbeleid.’

De tabaksfabrikant is zich van geen kwaad bewust (en andere parlementariërs blijkbaar evenmin), en begrijpt de boosheid van Smeulders niet: 'Oh, dat verbaast me. Van andere Kamerleden heb ik positieve reacties gehad'.

Register tabakslobby

GroenLinks heeft inmiddels een verklaring op de site uitgebracht en pleit daarin voor een register waarin Kamerleden contacten met de tabaksindustrie openbaar moeten maken, net zoals ambtenaren bij ministeries moeten doen.

Voor de lobby van de tabaksindustrie zijn er strenge regels vastgelegd in artikel 5.3 van het WHO Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)-verdrag. Daarin staat dat overheid zich verre moet houden van iedere invloed van de tabaksindustrie op het tabaksbeleid. Parlementsleden worden niet expliciet in dat verdrag genoemd, GroenLinks wil dat er meer duidelijkheid over de positie van Kamerleden komt.

Update: Imperial begrijpt commotie niet

Imperial Tobacco is zich van geen kwaad bewust en noemt het tegenover ANP begrijpelijk dat het wervingsbureau bij een Kamerlid van GroenLinks uitkomt; een politiek netwerk 'kan voor een public-affairsmanager van toegevoegde waarde zijn'.

Ook zouden de standpunten over roken van GroenLinks ver afliggen van die van Imperial Tobacco. 'Net als GroenLinks vindt ook Imperial Tobacco Nederland het vanzelfsprekend dat jongeren niet horen te roken.'