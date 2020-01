Curator Baba Touré (Hammerfest): 'Zie het nieuwe Nederland'

Deze week is Baba Toure, MD/medeoprichter van social creative agency Hammerfest en vorige week uitgeroepen tot VEA Next Legend, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week*.

Baba over zijn week: 'Wat leuk om de hele week werk met jullie te mogen delen dat mij inspireert. Inspiratie voor mij zit in de kleine alledaagse momenten, van fietsend over de grachten luisterend naar een podcast tot het scrollen op Instagram of het kijken van een serie. Ik betrap mezelf erop dat twee thema’s vaak terugkomen in het werk dat ik tof vind: culturele representativiteit en jong talent. Heerlijk vind ik het om op Instagram te struinen, op zoek naar content waarbij jonge kunstenaars verschillende culturen laten terugkomen en een vernieuwend verhaal vertellen. De monocultuur bestaat niet meer, vind ik. En dit zie je terug in het werk dat mij inspireert.'

Hier zijn 5 bijdragen:

1. De monocultuur bestaat niet meer

'Ik start mijn Random Pic(k) Of The Day For A Week met een campagne waar je vorige week niet omheen kon: de nieuwe YoungCapital-campagne van HERC. Een mooie campagne, waarbij op een waanzinnig creatieve manier ingehaakt wordt op de twee thema’s die ik belangrijk vind. De manier waarop deze campagne tot stand gekomen is, is naar mijn mening the way to go in de zoektocht naar talent.

Waar beter dan op Instagram vind je jong talent, de kweekvijver voor creatieven met een stem die aan de basis staan van hun carrière? HERC ging op Instagram actief op zoek naar deze talenten, vond ze en gaf ze de kans om zich te profileren. Het resultaat: een hele toffe campagne.

De tijd dat je als bureau achterover kon leunen wachtend tot het talent bij je aanklopt, is voorbij. Anno 2020 moet je actief op zoek naar talent, in ze investeren door als bureau risico te durven lopen en ze een kans te bieden. En over culturele representativiteit gesproken? Kijk zowel naar de makers als naar de cast in de video en zie het nieuwe Nederland.'