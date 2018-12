Purpose of poen? Waarom het wringt bij Tony's Chocolonely en De Correspondent

Want wat was er aan de hand? Tony’s Chocolonely had zijn jaarlijkse jaarFAIRslag. En dan weet je één ding zeker, de pr-machine draait op volle toeren. De geest van Roald Dahl kwam ook nog even kijken. Sjakie en de chocoladefabriek komt terug, compleet met achtbanen. Dat zag er allemaal spectaculair uit.

Inhoudelijk was het interessant dat Albert Heijn het opensource-programma van Tony's Chocolonely voor het duurzame fairtrade productieproces. Dat is hoe je het ook wendt of keert, knap van een relatief kleine fabrikant als Tony’s. Wat ook in het nieuws kwam, is dat Tony’s. graag zou willen opgaan in een groter geheel. Met andere woorden: Tony’s Chocolonely solliciteerde openlijk naar een plaats in de etalage. Cashen voor Henk Jan Beltman?

Dat zou de cynische manier zijn om tegen de zaak aan te kijken. Iedereen weet dat als je écht impact nodig hebt, je de grote schaal der dingen op moet zoeken. Als grote merken veranderen en dingen anders gaan doen dan kun je echt wezenlijke impact maken. En dat schuurt vaak wel érgens. Maar als de netto-opbrengst positief is, hoe erg is dat dan? Of organisaties écht oprecht zijn in hun daden valt misschien te betwisten. De realiteit van vandaag is wel dat de maatschappij, het publiek, organisaties dwingen om op reputatiepijlers als workplace, citizenship en ethiek te acteren.