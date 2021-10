De inspiratie van Ron Simpson: van Lil Nas en zwijgen tot kunst-stunts (en een toegift)

Deze week was creatief ondernemer Ron 'joe joe' Simpson curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde hij zijn inspiratie op de Facebook-pagina van Nils Adriaans (één bijdrage per dag).

Simpson over zijn week: 'Inspiratie is een van mijn favoriete superpowers van deze wereld. Naast liefde, lekker eten en lachen staat “geïnspireerd worden” zonder twijfel bovenaan mijn dagelijkse to-do list. En direct daaronder op die lijst? Het delen met anderen. Mijn socials staan er helemaal vol mee.

Na lang en veel reizen over de wereld ben ik ook echt tot de conclusie gekomen dat het internet mijn favoriete plek is. Zelfs op een regenachtige dinsdag kun je eindeloze inspiratie vinden als je maar weet waar je moet kijken.

Het is dan ook geen wonder dat ik SKYBOX ben begonnen, een inspiration academy waarmee ik bedrijven koppel aan de meest inspirerende mensen die ik ken. Samen organiseren we masterclasses en talks over de meest uiteenlopende topics, van business tot personal development op waanzinnige locaties.

Het was me wel een weekje hoor, het voelt eindelijk alsof de wereld weer écht open gaat en alles tegelijkertijd gevierd moet worden. Dat is wel mijn favoriete energie moet ik zeggen. Qua business merk je het ook meteen, deze week maakten we 3 nieuwe locaties van The Avocado Show (de restaurantketen waarvan Simpson medeoprichter is, red.) bekend en organiseerden we met SKYBOX meerdere inspiration days voor hele toffe bedrijven.

De zakelijke events komen ook weer terug, zo presenteerde ik mijn grootste fouten bij Fuckupnights en reikte ik ADCN Awards uit aan een groep kinderen. Maar ik ging ook hiphop golfen, eten bij de Dessert Club en de Juwelier, Dune en James Bond kijken én een bizarre Koreaanse hitserie [Squid Game]. Oh ja, en er is ook nog gedanst en gegeten met Hans Klok. Het leven is weer hartstikke leuk aan het worden.

Ik heb mijn bijdragen gesplitst per soort.'

Hier zijn 5 pic(k)s:

1. FOOD - 'Staande ovatie gewoon'

'Ik ben echt een groot fan van lekker eten. Inmiddels bijna net zo letterlijk als figuurlijk, maar het is gewoon de snelste route naar deelbaar geluk als je het mij vraagt.

Nou had ik nooit echt moeite met het vinden van de beste restaurants, chefs, geheime plekjes en gerechten, maar dat vond ik toch een stuk uitdagender als het om inspirerende food content ging. Als ik iets tofs vond, dan werd het vaak meteen zo snel en zo vaak herhaald dat het meteen een gimmick of een truc werd en dus niet meer leuk. Denk dan vooral aan die Facebook video’s van Tasty of aan TikTok sensatie Nick DiGiovanni.

Maar toen kwam ik ineens de YouTube video’s van Alvin Zhou tegen. En ondanks dat die ook een herkenbare stijl creëert en herhaalt, I just can’t get enough. De kwaliteit van de beelden, de namen van de gerechten, de subtiele grappen en natuurlijk de gerechten zelf. Staande ovatie gewoon. En met deze regenachtige dagen deel ik graag de 100-hour lasagna ter inspiratie. Om te laten zien dat snel en snappy niet de enige manier is, dat een bekend gezicht niet altijd nodig is, dat je humor en karakter in content mag stoppen en dat je vrienden moet vinden die zo kunnen koken.

Andere leuke food inspiratie? Mocht je helemaal klaar zijn met high end food reviews, dan is er altijd nog Snackspert met reality reviews van de beste en slechtste snacks des vaderland.'