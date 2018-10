Zalando breidt digital marketing-unit uit en begint reclamebureau Creative.lab

Een creatief bureau voor merken die adverteren op de kanalen van Zalando. Zo zou je Creative.lab kunnen noemen. Creative.lab onderscheidt zich naar eigen zeggen met ‘data infused’ creatie - creatie op basis van data over consumenten. Het bureau maakt onderdeel uit van Zalando Media Solutions (ZMS), de digital marketing unit die drie jaar geleden werd geopend.

ZSM werd opgezet als inkooploket voor getargete campagnes op het Zalando-platform en sociale kanalen als Instagram en YouTube. Lag de focus aanvankelijk op digital marketingservices, met de opening van Creative.lab voegt ZSM ook creatieve diensten en consumer insights toe aan zijn portfolio. Het bureau moet merken voorzien van inzichten over consumenten voor het ontwikkelen en optimaliseren van campagnes op het Zalando-platform.



Window op de fashionklant

Andreas Antrup, managing director van ZSM, legt uit dat het bureau voortbouwt op de consumer insights die Zalando aanbiedt aan merken. ‘Terwijl we campagnes draaiden op ons platform, ontdekten we dat we merken veel meer kunnen vertellen dan alleen de resultaten van hun campagne. Op ons platform kunnen we zien wat klanten belangrijk vinden, hieruit is de unit consumer insights geboren. We bieden merken een window op de fashionklant, waarbij we echt diep in de funnel duiken: waar klikken ze op, welke producten bekijken ze, wat kopen ze?’

Behalve voor de strategische invulling van campagnes, zijn consumer insights ook waardevol als het gaat om het benutten van commerciële mogelijkheden, vervolgt Antrup. ‘We hebben een paar pilots gedraaid met merken, waaronder Under Armour. Uitkomst was dat er een reële vraag bestaat onder merken, terwijl de Zalando-klanten goed reageerden.’

Creative Lab is operationeel in Berlijn Vanaf vandaag, woensdag 30 oktober, is het officieel gelanceerd. Het bureau is een van de vier units van ZSM, waar in totaal 250 mensen werken. Op de vraag hoeveel mensen er bij Creative.Lab aan de slag gaan, komt geen antwoord.



Kennis combineren

De creatieve ruimte die het bureau zich toe-eigent, is overigens beperkt. Uitgangspunt is, vertelt Antrup, dat er altijd aansluiting gezocht wordt bij de bestaande merkidentiteit. Wat dan precies de ‘special sauce’ is die het Creative.lab toevoegt? ‘Onze usp is data infused creation. We leren van de consument en geven inzicht in het consumentensentiment; uiteraard op ons platform, maar we kijken ook naar wat er gebeurt op sociale media. Door die kennis te combineren, kunnen we campagnes ontwikkelen die veel meer datagedreven zijn dan wat veel bureaus doen.’

De uitbreiding met een creatieve service-unit sluit aan bij het bericht deze week dat Zalando met het ‘Connected Retail’-programma de grens over gaat. Het platform meldt dat vanaf 2019 het concept wordt uitgerold en dat Nederland een van de belangrijkste markten is op dit gebied.

Zalando ging al eerder een samenwerking aan met Duitse retailers die producten op het platform konden verkopen. Door die samenwerking heeft Zalando meer producten in het aanbod en helpt het traditionele retailers om online producten te verkopen zonder een eigen webshop op te hoeven zetten. Eind dit jaar wil Zalando 600 retailers hebben aangesloten.