MediaMonks fuseert met Firewood uit Silicon Valley

Het reclame-imperium van de Britse Martin Sorrell, S4 Capital, fuseert met marketingbedrijf Firewood uit Silicon Valley. Het bureau wordt opgenomen in het S4-onderdeel van MediaMonks. Door de fusie heeft S4 nu toegang tot 's werelds bekendste innovatiehotspot.

Firewood werd in 2010 opgericht door het koppel Juan en Lanya Zambrano. Het bureau werkt voor klanten als Facebook, Google (YouTube), LinkedIn, Salesforce en VMware. Wereldwijd telt Firewood zeven vestigingen - Mountain View, Sandpoint, New York, Dublin, Londen en Mexico City - en in totaal werken 300 mensen voor het bedrijf.

Het Amerikaanse bureau werkt volgens een ‘embedded’ model, waarbij de experts intensief samenwerken met klanten. Het is nog niet duidelijk hoe de samenwerking met Mediamonks eruit komt te zien.

De overnames laten duidelijk zien dat S4 vooral mikt op digitale marketingdiensten. Recent nam de reclamegroep ook het influencerbureau IMA over dat werkt voor klanten als Albert Heijn, Samsung en Heineken.