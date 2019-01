Sheffield - The Outdoor City kiest USP Marketing PR voor Nederlandse markt

Diana Buckley, Head of Economic Strategy and Marketing Sheffield, zegt blij te zijn met de samenwerking met USP Marketing PR. ‘De unieke topografische ligging van Sheffield zorgt ervoor dat deze stad een van de weinige plaatsen in het Verenigd Koninkrijk is waar de faciliteiten voor klimmen, wandelen en fietsen van wereldklasse zijn. Dit gecombineerd met het plezier van de stad zorgt voor een weekendbreak waar alles in zit. In Sheffield is veel te ontdekken en wij willen onze buren van Europa graag uitnodigen en laten zien hoe speciaal The Outdoor City daadwerkelijk is.’

Marloes van den Boogaard, Head of PR bij USP Marketing PR: ‘Het nieuwe jaar kan niet op een betere manier voor ons beginnen. Met Sheffield – The Outdoor City kunnen we een bestemming op de kaart gaan zetten waar nog weinig over bekend is. We kunnen gaan bouwen aan een avontuurlijk merk.'