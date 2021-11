Nederland wint 10 Epica Awards

De Epica Awards worden gekscherend ook wel de Golden Globes van de internationale reclame- en marketingwereld genoemd, omdat het de enige prijzen zijn die door de vakpers worden toegekend.

Vandaag is bekend geworden dat er 470 Epica Awards worden uitgereikt, nadat vak-journalisten wereldwijd de afgelopen weken 3184 inzendingen uit 64 landen hebben beoordeeld.

Op 9 december worden tijdens een speciale (online) uitzending de Grand Prix- en gouden winnaars uitgereikt en een dag later de zilveren en bronzen winnaars toegekend.

Nederlandse oogst

Namens Nederland winnen 180 Amsterdam, Media.Monks en Buutvrij meerdere prijzen en dingen ze derhalve mee naar de hoofdprijzen.

180 Amsterdam wint 4 Epica Awards voor DHL, waarvan 3 voor ‘Licence to Deliver’ en één voor Keep Up With The Clicks.

Media.Monks Nederland wint met 4 verschillende campagnes: Umami Land voor Google Search, The Uncensored Library voor Reporters Without Borders, Unexpected Visibility voor Burberry en met Canon: Long Live Love.

Buutvrij, tenslotte, wint een Epica Award voor 1,5 miljoen matrassen voor Auping en Bring Back Friday voor Ikea.

Bekijk hier de volledige voorselectie.