Dit zijn de 100 Beste Marketeers van Nederland (4-25)

4 (36) Caroline van Turennout

Manager Marketing & Communicatie Europa Zeeman

‘2018 was het jaar waarin het nieuwe verhaal van Zeeman niet alleen opviel, maar ook echt ging beklijven. Alle communicatie telt nu op. Mijn bijdrage hieraan is vooral het voorwerk sinds 2014: herdefiniëren van het merk, leiden van de strategische en creatieve denksessies, bepalen waar de lat ligt en dat goed beschrijven zodat iedereen dat weet.’

5 (-) Freek de Steenwinkel

Directeur Tikkie

‘We zijn van twee miljoen naar meer dan vier miljoen gebruikers gegroeid. Daarmee zijn we na WhatsApp de snelst groeiende app in Nederland. Consumenten associëren Tikkie met eenvoud, vernieuwing en fun. Dat zijn unieke waarden in finance. Daarnaast hebben we laten zien dat het verdienmodel – voor consumenten gratis, bedrijven betalen – een interessante inkomstenstroom vormt.’

6 (2) Niko Koffeman

Directeur marketing De Vegetarische Slager

‘2018 was voor De Vegetarische Slager het jaar van de grote doorbraak. A-merkconcurrenten gingen onze toon en stijl letterlijk overnemen. Imitatie wordt wel de hoogste vorm van vleierij genoemd, in die zin voelen we ons zeer gevleid.’

7 (-) Hanneke Faber

President Foods & Refreshment Unilever

‘2018 had een aantal trends: vegan, biologisch, grotere vraag naar purpose, maar ook een groeiende vraag naar gemak en ervaringen. Daarom creëerden we een portfolio ‘van de toekomst’ op basis van drie speerpunten: goed voor jezelf en de planeet, hypergemak en genot en ervaring. Je ziet dit terug in de vele on-trend-innovaties die we in 2018 hebben uitgerold, zoals vegetarische producten, snackpotten, douchemousses en biologische koude soepen.’

8 (-) Steven Uitentuis

Managing director Swapfiets

‘Swapfiets is afgelopen jaar internationaal uitgerold naar België, Duitsland en Denemarken. Daarnaast zijn er winkels geopend in elke stad waar we actief zijn. Winkels zijn voor klanten een aantrekkelijk en flexibel alternatief naast de service aan huis, ze dragen bij aan de brand experience én zichtbaarheid van Swapfiets. Mijn bijdrage was strategisch, prioriteiten bepalen en een structuur plaatsen waarin jonge gedreven collega’s tot hun recht komen.’

9 (50) Erwin Dito

Managing director McDonald’s

‘2018 kenmerkte zich onder andere door gasten- en omzetgroei, bijzondere burgers, onze Cadeaukalender die voor het vierde jaar op rij groeide, een nieuwe app en een bijzondere zomercampagne met ’s werelds kleinste McDonald’s-Restaurant.’

10 (49) David Lette

Marketing Directeur Heineken

‘We boekten successen in het zogenaamde LNA-segment, laag en nul-alcoholisch, met merken als Heineken 0.0, Radler en ook de laag- en nul-alcoholische varianten van Brand. Verder zagen we een sterk marktaandeelgroei van het Craft-segment met Affligem en Brand Speciaal-bieren. En Desperados was 2018 het snelst groeiende merk in de Nederlandse biermarkt.’

11 (-) Maurine Alma

Cmo Takeaway.com

‘Takeaway.com groeide stevig dat weten we te combineren met significante efficiëntieverbeteringen in marketing, met als hoogtepunt de winnende positie in Duitsland. Met behulp van technologie kun je marketing volledig accountable maken, waardoor het een veel meer centrale rol speelt binnen bedrijven.’

12 (13) Pepijn Rijvers

SVP & Head of Accommodation Booking.com

‘We activeren nu wekelijks honderden grass-root influencers. We hebben verschillende grote sponsorshipdeals, waaronder een met de Uefa. Een ander voorbeeld: de vele stuntactiviteiten zoals Het Chocoladehuis in Parijs. En we lanceerden meerdere nieuwe campagnes in China, de VS en Europa.’

13 (4) Arthur Simonetti

Marketing director DSM

‘DSM is nu echt ‘purpose led, performance driven’ te zijn. Wij zijn het eerste bedrijf dat dat zo expliciet communiceert naar alle stakeholders. We hebben de merkenportfolio, merkarchitectuur en productproposities per industrie versimpeld. De integratie van een heldere narrative en aangescherpte productproposities maakt helderder waar we voor staan en hoe we ons onderscheiden.’

14 (-) Boukje Taphoorn

Cmo bol.com

‘We lieten in de campagne ‘De winkel van’ zien dat we Nederlanders en Vlamingen echt snappen en dat we oplossingen bieden. Ook op het gebied van last mile hebben we flinke stappen gemaakt. Zo is de belofte ‘binnen twee uur bezorgd’ een feit geworden in Amsterdam.’