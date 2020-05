Rogier 'de Reiger' Smalhout over The Art of Stealing

2. De andere kant van Supreme

'In platenzaak Fat Beats in Amsterdam deed begin jaren ’90 skatemerk Supreme zijn intrede, nu een van de bekendste street-fashion merken ter wereld. De eigenaren haalden rechtstreeks uit New York een kleine selectie petjes en tees naar Amsterdam met daarop het nu alom bekende box-logo en als je snel was en genoeg had gespaard kon je er iets van scoren. Supreme had op mij vanaf het begin een magische uitwerking, bijna niemand had het of wist hoe je eraan moest komen en toen ik op mijn 15e "eindelijk" naar New York kon was de winkel op LaFayette street meteen de eerste stop.

Supreme heb ik altijd als een voorbeeld gezien in hoe je een merk bouwt. Een underground skate brand met ambassadeurs als Kate Moss, Kermit de Kikker en Lou Reed op posters liet mij zien dat niks onmogelijk is, als je maar groot denkt en je idee simpel houdt.

Maar Supreme - sinds de samenwerking met Louis Vuitton een miljoenen- (zo niet miljarden-)bedrijf - heeft ook een andere kant. En die wordt belichaamd door een kunstenaar die ik ironisch genoeg door Supreme heb leren kennen: Barbara Kruger. Weinig mensen weten dat het rode blok met de witte Futura Italic typo (ontworpen door Paul Renner) 1 op 1 van haar is overgenomen. Toen Supreme jaren geleden een rechtspraak aanspande tegen het merk Married to the Mob voor plagiaat liet Barbara Kruger zeer terecht van zich horen met sterk commentaar. Ik ben me toen meer gaan verdiepen in het werk van Kruger en ben fan geworden. Haar uitbundige typografische street-art is zwaar maatschappelijk geladen en waarschuwt vaak speels, maar cynisch voor de keerzijde van het kapitalisme.

Supreme is opgekomen in de internetcultuur van de jaren ’90 en ’00 en is misschien wel het eerste merk dat volledig gebouwd is op culturele toe-eigening (trouwens meestal met respect voor de cultuur en compleet in de roos). Inmiddels is het merk helaas een soort karikatuur van zichzelf geworden en ben ik benieuwd naar hun bestaansrecht in de toekomst. Desalniettemin is het oude Supreme nog steeds van invloed op mijn creatieve denken. En Barbara Kruger een kunstenaar om niet te vergeten.'

Hier een interessant artikel over dit controversiële onderwerp

Credit where credit is due: het Futura font is in 1927 ontworpen door Paul Renner