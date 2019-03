25 tips voor inspiratie als Customer Experience professional

6. Rockstar CX van James Dodkins. Een nieuwkomer in het CX-domein, but he really rocks it! Presenteert wekelijks de podcst Rockstar CX waarin hij in gesprek gaat met alle grote namen uit de wereld van customer experience.

7. Online Marketing Made Easy. De wekelijkse podcast van Amy Porterfield mis ik nooit. Gaat niet echt over CX, maar vooral over Online Marketing. Over welke online tools je moet gebruiken, hoe je lijsten bouwt en jezelf kunt motiveren als entrepreneur. Een inspirerende vrouw met een stem waar ik graag naar luister.

8. Forrester’s what it means. Voor mij is Forrester samen met Temkin Group dé autoriteit wat betreft onderzoeksdata. Forrester heeft daarbij een briljante podcast, dus begin NU met luisteren. Als je ergens moet beginnen, begin dan met de aflevering 20 december waarin het gaat over ROI en financial modeling. Een zeer relevant onderwerp.