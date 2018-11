Automatisering is een hot topic in Search. Maar zijn we er wel klaar voor?

Automatisering bespaart veel tijd en zorgt– beloven algoritmebouwers – betere resultaten. Echter, geen enkel algoritme is transparant. Voor veel bedrijven is dit nu eenmaal hun geheime recept. Niks nieuws, dat je soms niet weet hoe resultaten tot stand komen geldt ook buiten de technologiewereld. Wel interessant is de vraag of je met een ander algoritme niet een nóg beter resultaat had kunnen hebben.

Algoritmes kun je moeilijk tegen elkaar wegtesten; twee algoritmes tegelijk aan het werk zetten, is vragen om problemen. De ene optimalisatie overschrijft dan de ander. Test je in verschillende periodes, dan zul je goed moeten nadenken over seizoensinvloeden of andere veranderingen die invloed hebben op de performance binnen een bepaalde tijd.