Saskia Caelen en de kracht van verbinding

5. Gelijkwaardigheid als gegeven

“Don’t be too fat. Don’t be too thin. Score weight. Lose weight. Stop eating so much. Don’t eat too fast. Order a salad. Don’t eat carbs. You need to lose weight. Get on a diet. God, you look like a skeleton. Why don’t you just eat? You look sick. Eat a Burger. Men love women with meat on their bones. Be easy. Be a little. Be gentle. Be feminine. Be a lady, they said.”

Een video die echt binnenkomt, krachtig en indringend neergezet door Cynthia Nixon. Het onderdeel van de inclusiviteit-discussie die mij persoonlijk het meest raakt, als (werkende) vrouw en moeder van twee prachtige puberdochters. De verwachtingen waar vrouwen mee te maken hebben, de eisen die worden opgelegd en we onszelf helaas ook nog soms zelf opleggen, is nog steeds herkenbaar.

Het is mooi om te zien dat er steeds meer vrouwen op een krachtige, positieve manier positie pakken. Recent met aansprekende voorbeelden als Kamala Harris, die veel jonge meiden inspireert. Maar ook Amanda Gorman die haar spraakprobleem overwon en een fabuleuze speech performance gaf bij de inhuldiging van Biden. Zelfbewust, positief en krachtig. Ik kan alleen maar hopen dat we hier later om lachen en een nieuwe realiteit hebben gecreëerd, met gelijkwaardigheid als gegeven.'