25 media-ceo's en hun 5 belangrijkste speerpunten voor 2019

Op een gedeelde eerste plaats zetten ceo’s dit jaar samenwerking. Het belang van samenwerking is daarmee de afgelopen jaren sterk gegroeid. Samenwerking scoorde eerder een vijfde (2017) en vierde (2018) plaats.

\'We roepen het al jaren, maar het gaat wel steeds beter' volgens een ceo’s die al sinds het begin aanstuurt op samenwerking. Gezamenlijke initiatieven komen langzaam van de grond. Er wordt hierbij verwezen naar samenwerkingen tussen soortgelijke mediabedrijven zoals bij NLProfiel en tussen mediabedrijven met een andere achtergrond zoals RTL en De Persgroep. De term Partnership by press release valt: 'Je ziet bij andere mediabedrijven de neiging om snel een persbericht uit te sturen ook al is de samenwerking niet substantieel. Onze beste partnerships zijn misschien niet sexy voor een persbericht, maar leveren wel het meeste op.'

Schaalgrootte

Het doel van de samenwerking is helder: schaalgrootte. Die is noodzakelijke volgens de ceo’s om te overleven in een mediawereld die wordt gedomineerd door sterke internationale platforms. 'We hebben te weinig te vertellen in de keten,' verzucht een ceo. Groei is een must en schaal is nodig om te kunnen investeren. 'Overnames zijn de benzine van onze groei,' aldus een andere ceo.

Wat dat betreft is er gevlamd in 2018. We hebben opvallende bedrijfsovernames gezien door Talpa dat investeerde in content via ANP, Hollandse Hoogte en StukTV. De Persgroep nam financiële dienstverlener Independer over van Achmea en TMG verkocht Geenstijl (content) en kocht WPK (branded content). Exterion kreeg een internationale radiogroep als nieuwe eigenaar.

Partnerships

Samenwerking bestaat in verschillende dimensies. Enerzijds partnerships en anderzijds consolidatie door overnames. Dat is natuurlijk niet hetzelfde, maar ze liggen in elkaars verlengde. Of zoals een ceo-op-overnamepad het diplomatiek uitdrukt: 'Er zijn twee partijen nodig voor een overname. In een veranderend medialandschap is de perceptie van de waarde van een bedrijf aan de andere kant van de onderhandelingstafel vaak een uitdaging.' Dan rest niets anders dan een partnership. Die kunnen we met name verwachten op het gebied van data, advertentieverkoop, voor aanvullende content en met (tech)leveranciers in de waardeketen zoals bijvoorbeeld Google.Dat laatste valt natuurlijk op. Was me niet net verteld dat de concurrentie van bedrijven als Google juist een van de redenen was om te gaan samenwerken? Het tekent in mijn optiek de sterke positie van de internationale platforms.