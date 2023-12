Anneli Rispens: 'Ons overleven hangt af van verbinding'

Deze week was Anneli Rispens , voormalig strateeg bij DDB en sinds drie jaar de drijvende kracht achter So Me Mc, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde zij haar inspiratie op de LinkedIn-pagina van Nils Adriaans en Adformatie (één bijdrage per dag).

Als social media management consultant helpt Rispens merken zoals Philips, ASML en Nestlé bij het opzetten en optimaliseren van wereldwijde social media strategieën en operaties.

'Mijn thema deze week is verbinding. Als mens zijn we gemaakt om te verbinden met anderen. Vanaf het moment dat we geboren worden, zoeken we nabijheid en verbondenheid met anderen; sterker nog, ons overleven hangt ervan af. Dit instinct dient verschillende doeleinden, waaronder het vinden van emotionele steun, delen van ervaringen en je op je plek voelen.

En hoewel we in theorie meer in verbinding staan dan ooit, voelen velen zich in werkelijkheid eenzaam en geïsoleerd. Volgens het CBS voelt 4 op de 10 Nederlanders zich eenzaam, een gevoel dat vooral onder jongeren epidemische vormen aanneemt.

Deze kloof tussen verbinding en isolatie dichten is wat mij drijft, zowel privé als zakelijk. Al meer dan 15 jaar zet ik me in om merken op authentieke en onderscheidende manier in verbinding te brengen met mensen, of dit nou werknemers, klanten of stakeholders zijn. Vanuit mijn professionele rol zoek ik continu naar manieren om echte verbondenheid te creëren en te versterken, want alleen ga je snel, samen kom je verder!

Om die reden deel ik deze week een aantal succesvolle communities die mij inspireren. Stuk voor stuk slagen ze erin om een groep individuen met elkaar te verbinden door gedeelde waarden, interesses of doelstellingen, en bieden ze 'n platform voor interactie, (emotionele) ondersteuning en ontwikkeling. Mijn hoop is dat mijn bijdragen je inspireren om de verbinding aan te gaan, met jezelf, en met een ander.'

Hier haar 5 bijdragen:

1. Ondernemen - Samen werken aan je bedrijf

'Eind 2019 zegde ik mijn droombaan bij DDB op om een andere droom te vervullen, namelijk het moederschap. Op dat moment was ik regionaal verantwoordelijk voor de social discipline, en internationaal Workplace community lead. Een geweldige tijd, waarin ik met talent van over heel de wereld samen mocht werken. Maar geen ideale uitgangssituatie om een gezin te starten. Dus na 12 jaar loondienst waagde ik de sprong voor mezelf.

M’n timing had niet beroerder kunnen zijn. Vlak voor het einde van m’n zwangerschapsverlof brak de COVID-19 pandemie uit. Geen koffiedates, geen netwerkevents, alle budgetten voor freelancers op slot. Daar zat ik dan, op m’n zolderkamerkantoor. Gelukkig was daar Qommunity , hét platform dat creatieve freelancers verbindt aan het juiste netwerk, kennis en klussen. In loondienst had ik stiekem al een paar events van Qommunity bezocht, dus toen ik voor mezelf begon was een van de eerste dingen die ik deed, me aanmelden als Qollega. Het Qommuniteam, onder leiding van oprichters Kiki Calis en Kim Trotz, zet zich samen in om van freelancen het állerleukste beroep van de wereld te maken. Een missie die al aardig lijkt te lukken, getuige ook het groeiende aantal freelancers.