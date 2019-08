Met deze voetbalsportschool probeert de KNVB millennials te bereiken

Kicks Fit wordt op dit moment alleen nog aangeboden bij de club AVV SDZ in Amsterdam, waar de accommodatie voor de lessen wordt gehuurd. Volgens Nieuwenhuis en Van der Hoorn zit hun sportconcept nog in de fase van productontwikkeling. ‘Het is nu zaak zoveel mogelijk leden te werven. Dat proberen we door een nieuwe sport aan te bieden met het plezier van voetbal, en het resultaat van fitness. Omdat het nieuw is, vergt dit nog veel uitleg. Dit bieden we vooral via Instagram aan, waarbij we laten zien wat mensen kunnen verwachten.’

Wat abonnees kunnen verwachten, volgens de website, is een allround work-out, waarmee alle spiergroepen worden getraind. De sessie wordt afgesloten met een korte, intensieve voetbalvorm. ‘Daarnaast mikken we op mond-op-mondreclame en hebben we een website met allerlei graphics. Onze doelgroep bestaat op dit moment vooral uit mannen en jongeren, maar veertigplussers komen ook bij ons sporten.’