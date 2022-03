Simone van Bennekom (CreativeNL) over kwetsbaarheid, empathie en creativiteit inzetten als kracht

Deze week was Simone van Bennekom, managing director van CreativeNL (de internationaliseringsportal van de Topsector Creatieve Industrie, die vorige week bijvoorbeeld de handelsmissie van New Dutch Wave op SXSW ondersteunde), curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde zij haar inspiratie op de Facebook-pagina van Nils Adriaans (één bijdrage per dag).

Simone over haar week: 'Als bedrijfseconoom heb ik mij gespecialiseerd in de culturele en creatieve industrie. Mijn carrière begon in de culturele sector als actrice. Ik ken daardoor de lusten en ook de lasten van het creatieve vak van binnenuit.

Vanuit mijn eigen bedrijf The Soft Power Company zoek ik altijd die verbinding tussen creativiteit, kunst en economie. Ik geloof in de meerwaarde van empathie, impact en creativiteit aan de ene kant en een solide financiële basis en groei aan de andere kant. Dat doe ik onder andere als projectleider Ondernemerschap bij de Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam en als programmamanager bij CreativeNL, waarmee we creatieve ondernemers verleiden om de internationale sprong te wagen.

Dat het Rijk ondernemers met internationale ambities veel te bieden heeft, weten veel ondernemers niet. Dat Eureka-moment van 'Hé, de overheid kan mij hierin helpen!' vind ik altijd mooi om te zien. Het is fantastisch om te zien hoe ondernemers de sprong wagen of soms al een hele duidelijke route voor zichzelf hebben uitgestippeld om te internationaliseren.

Ook coach en adviseer ik ondernemers en bedrijven. Ik ben gefascineerd door hoe wij als economen kijken naar het concept ‘groei’ en ben mij daar ook in gaan specialiseren. Wat is groei voor creatieve bedrijven? Hoe kijken traditionelere economen naar groei? Wat kunnen deze twee werelden van elkaar leren? Deze week neem ik jullie mee in wat mij inspireert.'

Hier haar 5 bijdragen:

'Soft Power gaat over aantrekkelijkheid en empathie plaatsen boven spierballenpolitiek (denk Obama versus Trump). Het concept inspireert me omdat het zo duidelijk iets plaatst tegenover dat wat mij dus niet aanspreekt. Dat je kwetsbaarheid, empathie en creativiteit bewust kunt inzetten als kracht. Het was een gevoel dat ik al langer had, maar het concept van Joseph Nye gaf mij houvast. Om erop voort te borduren, het me eigen te maken.

Het resulteerde in mijn eigen bedrijf The Soft Power Company. En dan die Soft Power Survey van Monocle! Wat een fantastisch idee en ook goed uitgevoerd! Deze index is een manier om te laten zien aan een groter publiek dat gentle leiderschap positief uitstraalt op het imago van je land.'

Joseph Nye on Soft Power