Zilveren Kruis maakt terecht een einde aan slepend ziekenhuisdrama

Slotervaart opereerde in een lokale markt met een overschot aan ziekenhuisbedden. Dan overleef je alleen met een onderscheidend aanbod. Op kwaliteit is dat nooit gelukt. En in de prijs wilde Slotervaart niet zakken. Voeg daar nog slecht management aan toe en het plaatje is compleet. Ook critici van de marktwerking in de zorg beamen dat de markt in dit geval wél nuttig werk heeft verricht. Een aanhoudend slecht presterend ziekenhuis is door de zorgverzekeraar (en de rechter) uit de wedstrijd gehaald en daar was alle reden voor.

Alhoewel de media veel boosheid onder medewerkers en patiënten en in de Tweede Kamer optekenen, bestaat er onder de insiders in de zorg opvallende consensus dat Zilveren Kruis weinig valt te verwijten en het vooral het Slotervaart Ziekenhuis zelf is dat in steeds hoger tempo op de onvermijdelijke afgrond aanstormde.