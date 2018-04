Waar zijn de pr-bureaus die creatieve concepten ontwikkelen?

Maar de grote verrassing voor mij was het waanzinnige en elegante werk voor Marc Jacobs: The A-Z of Music, gemaakt door Dave Harrington en Charlotte von Kotze van Vice en Sam de Jong van Halal.

De introductie van de jury verraadde al de schoonheid ervan: ‘As if someone dropped some acid in your morning coffee. It is like a doorway to that place we call creativity, where raw passion, escapism and tribalism spark the fire of our collective mojo. If craft can make you feel this, it must be golden. Deep bow from jury and no doubt the audience.’