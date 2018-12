Het Martech.18 event in 21 quotes

…over hoe blockchain alles zal veranderen, ook in marketing en communicatie.

Marloes Pomp is Initiator en Program Officer voor de blockchain-projecten binnen de Nederlandse overheid en is verantwoordelijk voor de internationale strategie van de Nederlandse Blockchain Coalitie. Zie hier voor een interview.

‘Blockchain zal de volgende stap zijn in de ontwikkeling richting platformeconomie.’

‘Dat is wat blockhain faciliteert. De technologie maakt het mogelijk om platformen te bouwen zonder tussenkomst van een centrale partij.’ (Waarom ‘vertrouwen’ niet voldoende is, als Royal FloraHolland succesvol wil transformeren tot platformbedrijf.)

‘Blockchain kan ook voor meer transparantie zorgen bij de inkoop van advertenties. Je weet precies wie er heeft gekeken en geklikt, in plaats van dat je afhankelijk bent van Google of Facebook. Al is er nog wel wat werk te verzetten voordat dit het nieuwe model is.’

‘Blockchain is een veelbelovende techniek. Maar techniek alleen lost niets op. Het gaat om de toepassing. Over 5 tot 10 jaar zullen we de volgende generatie startups krijgen die met toepassingen komen waar businessmodellen aan hangen.’

‘Ontbrekende digitalisering, te weinig ketensamenwerking. Als het alleen voor de eigen organisatie is, hoe je geen blockchain applicaties te ontwikkelen.’