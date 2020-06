Trix van der Vleuten (KFC): 'Het marketingvak is een weerspiegeling van én een spiegel voor de maatschappij'

Deze week is Trix van der Vleuten, CMO KFC Northern Europe, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde zij haar inspiratie op de Facebook-pagina van Nils Adriaans (één bijdrage per dag), die hier - gebundeld - zijn te zien.

Trix over haar week: 'Wat mij inspireert is mijn vak. Het marketingvak. De kracht van merken die in 1 beeld of 30 seconden iets complex behapbaar kunnen maken. Het vak waarin lef, creatie en commercie samenkomen. Het vak dat een weerspiegeling is van de maatschappij en dat tegelijkertijd die maatschappij een spiegel voorhoudt. Ik heb respect voor marketeers die samen met hun bureaus durven te innoveren, streven naar eenvoud en de status quo niet voor lief nemen. In mijn ogen is creativiteit in combinatie met business-marketing het geheime recept voor groei van ondernemingen, zeker in een competitieve markt. Consumenten belonen immers mooi werk met aandacht en dat is goed voor je ROI. Je leest het al: ik hou van Effies en Cannes Lions.'

Hier haar 5 bijdragen:

1. Fearless Girl

'In 2017 stond zij daar opeens, Fearless Girl, middenin het Financial District in New York. Een stoer en strijdlustig bronzen meisje recht tegenover de bronzen, bronstige Charging Bull. De timing was perfect. Het beeld werd op Wall Street neergezet op Internationale Vrouwendag door McCann New York om bedrijven aan te moedigen meer vrouwen te benoemen in leidinggevende functies (daar kan ik natuurlijk alleen maar voorvechter van zijn).

Een wereldwijd probleem, gevangen in 1 beeld, een beeld waar de craft vanaf druipt, het symbool van het verzet van de jonge vrouwelijke generatie tegen het old boys network.

De hele wereldpers schreef over dit beeld en het verhaal erachter - Fearless Girl werd een toeristische attractie, popcultuur. De "campagne" was niet alleen mooi, maar ook uiterst doeltreffend. Inmiddels hebben meer dan 400 bedrijven hun eerste vrouw in de board geplaatst mede dankzij deze Fearless Girl. En het opvallende statement won maar liefst vier Grand Prix in Cannes. Voor mij toont de case de kracht van PR (en social). Een complex verhaal dat in 1 beeld te vangen is, waardoor deze creativiteit met onnoemelijk veel aandacht werd beloond.'

