Goud voor Buutvrij en Ikea bij de Epica Awards

De Epica Awards worden ook wel de Golden Globes van de internationale reclame- en marketingwereld genoemd, omdat het de enige creatieve prijzen zijn die door de vakpers worden toegekend.

Adformatie communiceerde eerder per abuis dat Nederland 10 awards had gewonnen, maar dat waren shortlist-vermeldingen. Van de 10 genomineerde campagnes werden er uiteindelijk 9 bekroond: Nederland won 1x goud, 5x zilver en 3x brons.

Namens Nederland wonnen 180 Amsterdam, Buutvrij en Media.Monks (alle drie) meerdere prijzen.

180 Amsterdam wint 3 Epica Awards voor DHL, waarvan 2 zilveren voor ‘Licence to Deliver’ (in de categorieën Corporate Image en Post Production & Visual Effects) en één voor Keep Up With The Clicks.

Buutvrij wint een gouden Epica Award met Bring Back Friday voor Ikea en zilver voor 1,5 miljoen matrassen voor Auping.

Media.Monks Nederland, tenslotte, wint met 4 verschillende campagnes: Umami Land voor Google Search (zilver), The Uncensored Library voor Reporters Without Borders (zilver), Unexpected Visibility voor Burberry (brons) en Canon: Long Live Love (brons).

De Grand Prix

Hoogtepunt van de avond in Parijs vormde de uitreiking van de Grand Prix. België en Engeland wonnen er beide 2 en Denemarken, Colombia en Turkije ieder 1. Bij deze de winnaars:

In de categorie Digital de .comdom app voor Telenet van Wunderman Thompson België;

In PR The Breakaway – Het eerste eCycling-team voor gevangenen voor Decathlon van BBDO België;

In Design Device from Wunderman Thompson Colombia Turns Salt Walter into Electricity. Klant: Edina Energy;

In Responsibility The Rainbow Hack van VMLYR Pazarlama ve İletişim Çözümleri Limited Şirketi Turkije voor Change.org, Hayata Destek, Amnesty International, Greenpeace, ESHID, Mor Çatı;

In Print: McDelivery Lights On van Leo Burnett Engeland;

In Film werden 2 Grand Prix toebedeeld:

- The helmet has always been a good idea van &Co. (dat ook Agency of the Year werd) voor de Danish Road Safety Council (zie onder);

- en Festive van Riff Raff Films (Londen) voor Burberry;

- En in Alternative (voor de facto niet-plaatsbare, innovatieve campagnes) The Homeless Bank van Wunderman Thompson Londen voor HSBC.

In totaal werden 3184 inzendingen uit 64 landen hebben beoordeeld. Bekijk hier alle winnaars.