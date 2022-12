Albert Spijkman (Achmea): ‘We willen groeien in dingen die we voor klanten doen’

17:55 ‘In eerste instantie was [de film] bedoeld om te laten zien aan medewerkers waar wij eigenlijk voor zijn. Dit is Achmea, dit zijn de situaties waarin wij klanten helpen. Daarvoor zijn wij op aarde.’

18:25 ‘Wij hebben de film heel lang alleen intern gebruikt, voor de vereniging, maar iedereen vond hem zo goed, iedereen zei, breng hem nou naar buiten. Dat hebben we toen ook gedaan en toen is ie gaan vliegen.’

19:00 ‘We wilden geen financieel filmpje, maar het was ook niet de bedoeling om mensen aan het huilen te krijgen.’

20:00 ‘De kwaliteit van (de) film wordt beter als je weet hoe mensen erop reageren. Je hebt heel vaak regisseurs die wel denken te weten hoe de mensen reageren, maar nu krijgt de regisseur [middels neuro-onderzoek] te horen, jongens bij 02:41 zakken we weg in een oninteressant verhaal.’

20:40 ‘Met Achmea willen we bepaalde maatschappelijke fricties aanpakken. Vorig jaar hebben we de vuurwerkcampagne gehad, dit jaar de “krakerscampagne”, en daarmee willen we iets ter discussie stellen.’

22:00 ‘Wij willen erbij stil staan dat er door vuurwerk bij Oud en Nieuw ongelofelijk veel schade is, ontzettend veel leed, de ziekenhuizen, de oogklinieken liggen vol. Dat is elk jaar zo en we noemen dat een traditie. Wij wilden gewoon eens uitleggen dat we dit heel raar vinden.’

25:30 ‘Wij vinden dat iedereen die investeert in vastgoed goed moet kijken naar [het realiseren van] levensloopbestendige woningen. En eigenlijk hebben we ook wel een beetje de doelstelling dat mensen – of hun kinderen – wat eerder gaan nadenken over de toekomst.’

25:30 ‘Deze commercial is bedacht door een zestal mensen en toen we daar zaten met z’n zessen, had íedereen van ons problemen met de huisvesting van zijn ouders. Dit speelt gewoon. Hier moet je je op voorbereiden.’

26:30 ‘Wij rekenen de waarde van onze merken uit met het “Brand Vip-model”. (…) Dat model geeft ons ongelofelijk veel handvatten om de merkwaarde en de branding te verbeteren, om acties in te zetten.’

28:30 ‘Je moet kiezen om gekozen te worden als merk.’

29:30 ‘Je kunt niet blíjven commercials maken, we moeten andere manieren vinden om op het netvlies van nieuwe klanten te komen. En met een heel duidelijke boodschap. Dus meer focus.’